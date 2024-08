Calciomercato Juve, ipotesi Besiktas per Djalo

Tiago Djalò potrebbe lasciare la Juventus in questa sessione di calciomercato: il difensore sarebbe finito nel mirino del Besiktas in Turchia

Con l’acquisto di Teun Koopmeiners, la Juventus avrebbe quasi ultimato il calciomercato in entrata. Negli ultimi giorni di trattative, i bianconeri potrebbero concentrarsi principalmente sulle uscite di alcuni giocatori fuori dal progetto. Inoltre, con qualche cessione, il direttore sportivo Cristiano Giuntoli potrebbe tentare l’assalto per Jadon Sancho, attualmente considerato l’obiettivo finale della campagna acquisti bianconera.

Djalò in uscita: c’è il Besiktas

Secondo quanto riportato da calciomercato.com, tra i principali indiziati a lasciare la Juventus in questi giorni ci sarebbe Tiago Djalò. Il difensore del Lille non è mai riuscito a convincere l’ambiente bianconero e questi potrebbe lasciarlo per vestire nuovamente un altra maglia bianconera. Questa volta però si tratterebbe di quello del Besiktas in Turchia, il quale avrebbe un interesse concreto per l’acquisto del cartellino del giocatore.