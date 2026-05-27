La società bianconera, continua a lavorare sul mercato per rinforzare il centrocampo e nella lista degli obiettivi monitorati ci sarebbe anche quello di Fabian Ruiz.

Il centrocampista del Paris Saint-Germain, reduce da una stagione non proprio positiva, garantirebbe esperienza internazionale e qualità nel palleggio, caratteristiche richieste da mister Spalletti per costruire la Juventus del futuro.

Il costo del cartellino

Nonostante la fiducia dell’allenatore, il Paris Saint-Germain non chiuderebbe totalmente alla possibilità di una cessione. Fabian Ruiz ha ancora un solo anno di contratto e il club francese starebbe valutando eventuali proposte economiche interessanti. La Juventus non sarebbe l’unica squadra interessata, sul centrocampista infatti si sarebbero mossi anche club della Premier League.

Il club parigino, sarebbe pronto ad ascoltare offerte non inferiori ai 30 milioni di euro. I dialoghi tra Juventus e PSG potrebbero intensificarsi nei prossimi giorni, soprattutto se il club bianconero deciderà di accelerare per regalare al centrocampo un elemento di esperienza internazionale e qualità tecnica.