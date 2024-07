Calciomercato Juve, il Galatasaray ci prova per Rabiot

Rabiot si è svincolato dalla Juventus, al quale deve ancora una risposta sul rinnovo: nel frattempo anche il Galatasaray ci proverebbe per lui

I prossimi giorni potrebbero essere roventi per Adrien Rabiot. Non solo per il destino della sua Francia, impegnata ad Euro2024, ma anche per il suo futuro al termine della competizione. In realtà, finanche il calciatore sarà impegnato con i transalpini, difficilmente si verrà a una soluzione dell’enigma legato alla sua prossima destinazione nei club. Ciò che è certo è che il centrocampista da qualche giorno si è slegato dal contratto con la Juventus, risultando il parametro zero più appetibile sul calciomercato.

Rabiot, il Galatasaray si allunga ai pretendenti

In attesa di una risposta finale di Rabiot sulla proposta di contratto della Juventus, continua ogni giorno ad allungarsi la lista dei club pretendenti sul francese. Dopo il Milan, il Liverpool e il Real Madrid, secondo quanto riportato dal portale turco Sprox, anche il Galatasaray avrebbe pareggiato l’offerta d’ingaggio proposta da inglesi e spagnoli. Così però come per gli altri, il club turco dovrà attendere la fine del suo impegno con la Francia.