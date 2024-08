Mercato Juve | Nico Gonzalez e Koopmeiners: ci sono news pesanti

La Juventus sta lavorando su più binari diversi, in sede di calciomercato. Gli aggiornamenti che ci arrivano parlano chiaro

Calciomercato: la Juventus non si ferma. Ci sono diverse questioni in ballo alcune delle quali risultano essere particolarmente importanti. Giuntoli non s’è fermato mezzo secondo da quanto ha potuto operare liberamente sia in entrata che in uscita e per questo, sulla sua agenda, ci sono sempre stati dei nomi scritti molto chiaramente. Che hanno raccontato di come a disposizione di Thiago Motta si voglia mettere una rosa e una squadra che non possa avere alibi di alcun tipo. In questo senso, possiamo dire che di aggiornamenti ce ne sono parecchi e tutti molto interessanti. Il primo, riguarda Nico Gonzalez.

Nico Gonzalez: il punto sul possibile colpo della Juventus

Per Nico Gonzalez non c’è ancora una trattativa ufficiale: questa è la prima notizia. In queste ore e in questi giorni si stanno leggendo balle di ogni genere ma con la nostra squadra mercato abbiamo indagato e possiamo assicurarvi che attualmente c’è il fortissimo interesse, ma niente di concreto. La Juve sonda il terreno, cerca di capire. Gonzalez ha offerte anche dall’estero ma il progetto Juventino lo intriga. Secondo alcune indiscrezioni Giuntoli sarebbe pronto a mettere sul tavolo anche qualche nome: Kostic, ad esempio. La Fiorentina a quel punto, vauterebbe l’idea. Per adesso, comunque, sono solo parole e nulla più. Altre novità giungono però anche sul fronte legato a Koopmeiners.

Koopmeiners è il grande sogno: come stanno le cose

Come Juvenews.eu vi ha riportato nella giornata di ieri, l’affare (potenziale) vive una situazione di stallo. Tanto per iniziare la Dea non sembra disposta a fare sconti di nessun tipo E (per ora) resta ferma sulla richiesta di 60 milioni di euro per un calciatore che non vuole cedere. Allo stesso tempo, per, il giocatore sarebbe talmente attratto dalla possibilità di vestire la maglia della Juventus che avrebbe rifiutato altre offerte pesanti. Come quella proveniente da Liverpool. La voglia di giocare per la Juve è fortissima e l’augurio (di tutte le parti in causa) è che si possa arrivare ad una soluzione. Che al momento, però, non c’è. Da quanto ci risulta, comunque, con 50 milioni di euro (la Juventus è ferma a 45) l’Atalanta potrebbe convincersi in maniera definitiva a dire addio al suo pupillo. Non resta altro da fare che osservare e attendere. Detto questo, sempre parlando di calciomercato, attenzione: Giuntoli avrebbe in mente un grande sogno di mercato <<<