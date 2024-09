Calciomercato Juve, pazza idea di Giuntoli: occhi sul Verona - JuveNews.eu

In vista del prossimo mercato di gennaio la Juve è in cerca di rinforzi per la fascia destra: l'ultima idea di Giuntoli

L’ultimo mercato della Juve è stato all’insegna della rivoluzione più totale. Con la cessione di Kostic, infatti, i bianconeri hanno completato una campagna vendite clamorosa, che ha permesso alla Vecchia Signora di liberarsi di quasi tutti gli esuberi (manca solo Arthur). Ma il vero capolavoro di Giuntoli è stato in entrata, con gli arrivi di giocatore di livello assoluto come Douglas Luiz, Koopmeiners e Nico Gonzalez. I colpi del Football Director della Juve potrebbero però non essere finiti qui: serve un rinforzo per la fascia destra.

Calciomercato Juve, Giuntoli vuole Tchatchoua: i dettagli

Guardando alle prime giornate di Serie A, infatti, con Cambiaso impiegato come esterno d’attacco, Gatti come centrale e Danilo non al meglio, l’unico terzino destro in rosa è diventato il giovane Savona. Troppo poco per una squadra impegnata su tanti fronti come la Juve. Ecco quindi l’idea di Giuntoli: andare a rinforzare la squadra nel prossimo mercato di gennaio. Con chi? Jackson Tchatchoua, esterno destro camerunense classe 2001 del Verona. A riportarlo è il giornalista Alfredo Pedullà, che parla di un affare valutato circa 15 milioni di euro. Il Football Director bianconero lo segue dai tempi del Napoli e ora potrebbe decidere di affondare il colpo. I rapporti con il Verona dopo l’affare Cabal sono ottimi e per questo la Vecchia Signora potrebbe davvero andare di nuovo a pescare in casa gialloblù.