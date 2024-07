Calciomercato Juve, Giuntoli su O’Riley: sgambetto all’Atalanta

Giuntoli prova a smuovere le acqua per Koopmeiners: la Juve ha chiesto informazioni per O'Riley, obiettivo di mercato dell'Atalanta

Se da un lato il sogno di mercato della Juve resta Teun Koopmeiners, dall’altro i bianconeri non resteranno ad aspettarlo per sempre. L’Atalanta per il suo cartellino vuole 60 milioni di euro mentre la Vecchia Signora è pronta a offrirne circa 45. Una distanza difficile da colmare e per questo Giuntoli ha attuato un piano molto particolare.

Calciomercato Juve, Giuntoli ci prova per O’Riley

Secondo quanto riportato da Tuttosport, infatti, il Football Director della Juve ha chiesto informazioni al Celtic per Matt O’Riley, centrocampista danese classe 2000. Chi è? L’obiettivo di mercato dell’Atalanta per sostituire Koopmeiners. Giuntoli vuole quindi provare a mettere i bastoni tra le ruote alla Dea, nella speranza che questo sblocchi la trattativa per l’olandese, che non vede l’ora di trasferirsi a Torino. In ogni caso O’Riley con 13 gol e 11 assist nell’ultima Premiership si è rivelato un ottimo giocatore, valutato soltanto 30 milioni di euro. Potrebbe comunque rivelarsi un buon colpo low cost.