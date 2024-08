Calciomercato Juve, Giuntoli prepara 4 colpi per Motta: i nomi

La Juve ha ancora quattro colpi in entrata da chiudere: la lista di Giuntoli per completare la rosa bianconera

La Juve di Motta si prepara a scendere in campo contro il Como nella prima partita di Serie A ma il lavoro della dirigenza non è ancora finito. Nonostante i tanti, tantissimi acquisti, infatti, i bianconeri hanno ancora 4 colpi in entrata da chiudere.

Juve, altri 4 colpi da chiudere

Il più vicino è Kalulu, in arrivo dal Milan in prestito oneroso con diritto di riscatto. Il francese andrà a completare la difesa, jolly importante per Motta. A centrocampo Koopmeiners ha rotto con l’Atalanta e non aspetta altro che la Juve trovi l’accordo con la Dea per il trasferimento. Sulle fasce i colpi saranno due: per Nico Gonzalez serve solo il via libera della Fiorentina, mentre per Conceicao bisognerà vedere se il Porto aprirà o meno al prestito.