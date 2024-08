Juve, Gasperini: “Koopmeiners è una vittima, non sono riuscito a convincerlo”

Koopmeiners andrà alla Juve? Le parole dell'allenatore dell'Atalanta Gian Piero Gasperini in conferenza stampa

Koopmeiners è ormai in rottura totale con l’Atalanta, tanto da non essere stato convocato per la sfida di Supercoppa europea contro il Real Madrid. Il centrocampista olandese è promesso sposo della Juve ma i due club non hanno ancora trovato l’accordo: ci riusciranno?

Juve, le parole di Gasperini

Alla vigilia della sfida contro i Blancos l’allenatore nerazzurro Gian Piero Gasperini ha detto: “Koopmeiners è una vittima di litigi di mercato, è stato molto condizionato da una certa dinamica. Lui è un argomento che riguarda la società. Io lo vedo una vittima. Che non sia qui con noi, il mio rammarico è ancora più grande: non sono riuscito a convincerlo a venire con noi e di questo mi dispiace molto. Sapevo che era una situazione a orologeria”.