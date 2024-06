Calciomercato Juve, Felix Correira verso il riscatto dal Gil Vicente

Felix Correira non tornerà con ogni probabilità a vestire la maglia della Juventus Next Gen: il Gil Vicente sarebbe pronto a riscattarlo

Non solo trattative di primo piano per la Juventus. Se da una parte, Cristiano Giuntoli starebbe ultimando il maxi affare per portare Douglas Luiz in bianconero, con la partenza di Enzo Barrenechea e Samuel Iling-Junior direzione Aston Villa, un occhio di riguardo rimarrebbe anche per la Next Gen. In particolare, secondo Tmw, Felix Correira viaggerebbe verso il riscatto da parte del Gil Vicente.

Felix Correira, affare da 1,5 milioni

Nell’ultima stagione, Felix Correira ha giocato in prestito con la maglia dei portoghesi, convincendo il club all’acquisizione a titolo definitivo. Nelle casse della Juventus dovrebbe pervenire 1,5 milioni di euro, con l’aggiunta di un 15% di proventi in caso di futura rivendita.