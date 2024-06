Douglas Luiz è a un passo dalla Juve: il centrocampista brasiliano svolgerà oggi le visite mediche con i bianconeri a Las Vegas

La Juve si prepara a dare il benvenuto a Douglas Luiz. Il centrocampista brasiliano sarà il primo, grande colpo dei bianconeri in questa sessione di calciomercato. Dopo aver trovato l’accordo con l’Aston Villa, infatti, il giocatore si prepara a svolgere in giornata le visite mediche con la Vecchia Signora.

Calciomercato Juve, visite mediche a Las Vegas per Douglas Luiz

Niente Torino, però: Douglas Luiz svolgerà il tutto a Las Vegas. Il brasiliano è infatti impegnato con la sua nazionale in Copa America e per questo è stato obbligatorio trovare una location alternativa. Un medico della Juve è quindi volato in America dove osserverà tutte le visite con grande attenzione. Poi, se non ci saranno intoppi, le firme e l’ufficialità: manca ormai poco.