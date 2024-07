Calciomercato Juve, dubbio Szczesny: i 3 possibili scenari

Il futuro di Wojciech Szczesny, portiere della Juve, appare molto incerto: non sarebbe più scontata la sua cessione in questo calciomercato

Alcune settimane fa, il futuro di Wojciech Szczesny sembrava pressoché scritto con un approdo dalla Juventus alla Saudi Pro League. Il passare dei giorni, invece, ha aumentato i dubbi sul suo futuro. Al punto che, senza aspettare una sua uscita, la Juventus ha deciso di ufficializzare l’arrivo di Michele Di Gregorio.

Futuro Szczesny: tre possibili soluzioni

In questo momento, la Juventus avrebbe in casa tre portieri di primo livello: troppi persino per una rosa del livello di quella bianconera. Ecco perchè, l’uscita di Szczesny in questo calciomercato sarebbe la soluzione più auspicabile per il club. Calciomercato.com ha provato a fare il punto della situazione, valutando le alternative per l’estremo difensore polacco. La prima sarebbe quella di un suo approdo, tutt’altro che scontato, all’ Al Nassr. Il club arabo era sembrato vicinissimo al portiere della Juventus ma negli ultimi tempi starebbe valutando altre soluzioni. L’alternativa sarebbe un clamoroso passaggio al Monza. Lo stesso Adriano Galliani, presidente del club brianzolo, non avrebbe escluso la possibilità nonostante le difficoltà della trattativa. Infine, l’ipotesi di una permanenza alla Juve fino al naturale scadere del suo contratto non sarebbe più così remota. A quel punto però andrebbe rivalutata la posizione di Mattia Perin che scivolerebbe nelle graduatorie interne per una porta ad appannaggio del duo Szczesny-Di Gregorio.