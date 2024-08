Mercato Juve, Djalò sempre più vicino alla Roma: c’è l’indizio

Djalò ha smesso di seguire la Juve sui social: il trasferimento del difensore portoghese alla Roma è sempre più vicino

Tiago Djalò si prepara a salutare la Juve. Il difensore portoghese a Torino non è mai riuscito a trovare spazio e ora la Roma è pronta a prenderlo in prestito con diritto di riscatto fissato a 7 milioni di euro più una percentuale sulla futura rivendita.

Mercato Juve, Djalò verso la Roma

Un trasferimento che sembra sempre più vicino anche visto un indizio social che non lascia dubbi. Il difensore ha infatti smesso di seguire la Juventus su Instagram, chiaro segnale di come la sua esperienza in bianconero sia ai titoli di coda. In un mondo in cui i social hanno un’importanza sempre più predominante, anche segnali come questo non possono essere ignorati.