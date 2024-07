Calciomercato Juve, Di Marzio: “Offerte per Soulè e Huijsen”

Dai possibili addii Soulè e Huijsen fino ai colpi in entrata: le parole di Di Marzio sul mercato della Juve

Dopo aver chiuso tre colpi importanti come Douglas Luiz, Di Gregorio e Thuram, ora la Juve deve continuare a vendere. Solo così, infatti, potrà permettersi di fare altri acquisti. Ma chi potrebbe essere sacrificato?

Calciomercato Juve, le parole di Di Marzio

Intervenuto dagli studi di Sky Sport Gianluca Di Marzio ha detto: “La Juve deve concentrarsi sulle uscite. C’è qualcosa per Soulé dal Leicester e per Huijsen dal Psg. Bisogna capire se Mckennie se può andare via. La Juve ha bisogno di prendere un altro centrocampista e quindi vorrà un’offerta importante per Koopmeiners. L’attaccante esterno dipende dalle uscite Chiesa e Soulé. Todibo? E’ un difensore che piace, ma ha costi molto alti”.