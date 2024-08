Calciomercato Juve, Di Marzio: “Per Kalulu manca solo il suo “sì””

Di Marzio ha parlato dell'affare di calciomercato della Juve per Kalulu rivelando che ora la decisione spetterebbe ormai solo al giocatore

Attraverso i suoi canali ufficiali, Gianluca Di Marzio ha parlato della trattativa di calciomercato tra Juventus e Milan per Pierre Kalulu. Il giornalista avrebbe rivelato che l’accordo per il trasferimento sarebbe già stato raggiunto tra i due club. Ora, tutto dipenderebbe dalla volontà del giocatore di accettare o meno il passaggio in bianconero.

Di Marzio: “Kalulu ha chiesto di pensarci”

Ecco le sue parole: “Manca solo il via libera di Kalulu che si trova in hotel a pranzo con la squadra e potrebbe non dovrebbe essere convocato per stasera al Trofeo Berlusconi. La Juve aspetta l’ok definitivo del francese visto che aveva chiesto qualche ora in più per pensarci. Nel pomeriggio il Milan parlerà con il giocatore per capire le sue intenzioni definitive. I bianconeri si muovono, comunque, per un prestito oneroso a 3.5 milioni, con diritto di riscatto fissato a 14 più 3 di bonus e il 10% sulla futura rivendita”.