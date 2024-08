Ibrahimovic: “Kalulu alla Juve? Ne dobbiamo parlare con lui…”

Ibrahimovic ha parlato del difensore PKalulu spiegando che la scelta sulla cessione alla Juve deve ancora essere discussa con il calciatore

Pierre Kalulu è l’ultima forte idea della Juventus per rinforzare il pacchetto difensivo. Il duttile calciatore del Milan sarebbe diventato il primo obiettivo in seguito al passaggio di Jean-Clair Todibo dal Nizza al West Ham. Nonostante le parti siano considerate vicine all’accordo, Zlatan Ibrahimovic, consigliere del club rossonero, avrebbe predicato calma.

Ibrahimovic: “Dobbiamo capire cosa è meglio per Kalulu”

In occasione della conferenza stampa di Emerson Royal, Ibrahimovic ha risposto a una domanda sul difensore francese del Milan. Ecco cosa ha detto: “Bisogna parlare con lui e trovare il meglio per lui. Oggi non posso rispondere. Bisogna capire cosa è meglio per lui e per il club. Mi spiace che Florenzi si sia fatto male ma con Emerson abbiamo un extra rinforzo per la squadra. Emerson ha avuto una grande voglia di venire”.