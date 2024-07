Calciomercato Juve, Di Marzio: “Gonzalez vicino all’Udinese”

Gianluca Di Marzio ha parlato del difensore della Juventus Facundo Gonzalez: il giocatore potrebbe finire all'Udinese in questo calciomercato

Tra le squadre più attive di questo inizio calciomercato va annoverata sicuramente la Juventus. In entrata, ma anche in uscita, il club bianconero risulterebbe molto attiva, non solo su nomi di primo grido. Un esempio è la situazione legata a Facundo Gonzalez, in prestito nell’ultima stagione alla Sampdoria in Serie B. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio su Sky Sport, per il giocatore si potrebbe prospettare un nuovo accordo temporaneo, questa volta in massima categoria con l’Udinese.

Di Marzio su Facundo Gonzalez

“Primi movimenti in casa Udinese. Facundo Gonzalez, difensore classe 2003, potrebbe essere il primo acquisto di questa sessione di calciomercato per il club bianconero. Il calciatore di proprietà della Juventus ha disputato la sua prima stagione in Italia lo scorso anno con la maglia della Sampdoria, in Serie B. Udinese e Juventus stanno lavorando sulla formula: dovrebbe trattarsi di un prestito con diritto di riscatto. Con il club ligure, nel corso dell’ultimo campionato di Serie B, Gonzalez ha collezionato 30 presenze – tra campionato e coppe -, mettendo a segno 2 gol e fornendo 1 assist”.