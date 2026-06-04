Dopo la chiusura definitiva delle trattativa con Dusan Vlahovic per discutere il rinnovo di contratto, la Juventus avrà ora il compito di concentrarsi sul calciomercato e cercare identikit ideali da consegnare a mister Spalletti.

Con la partenza ormai certa del centravanti serbo, l’obiettivo della dirigenza bianconera sembra essere delineato: acquistare due attaccanti di spessore internazionale in grado di innalzare il livello qualitativo del reparto offensivo.

Idea Sorloth e Kolo Muani

Stando a quanto riferisce l’esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio, la dirigenza bianconera si sarebbe mossa per Alexander Sorloth. Nelle ultime ore infatti, è andato in scena un incontro con l’entourage del giocatore, dove si è cercato di capire la fattibilità e i costi dell’operazione per assicurarsi il centravanti norvegese.

Sullo sfondo rimane infatti caldissima un’altra opzione di assoluto prestigio, che porta al profilo di Randal Kolo Muani. L’ambizioso traguardo della dirigenza consisterebbe nel riuscire a ingaggiare ben due punte di diamante per completare il reparto. Strategia che senz’altro richiederebbe di sfoltire l’attuale rosa, anche per garantirsi un’entrata economica da reinvestire poi in sede di mercato.

Tre club su Openda

In quest’ottica di necessario snellimento della rosa, il principale indiziato a fare le valigie è Loïs Openda. Le strade del belga e della Juventus sembrano destinate a dividersi solamente dopo una stagione insieme.

Sul centravanti classe 2000, le indiscrezioni di Di Marzio, confermano l’interesse di tre club europei: si tratta del Monaco, l’Eintracht Francoforte e il Nottingham Forest. Se la Juventus dovesse riuscire a concretizzare la cessione dell’attaccante, molto probabilmente ci sarà poi l’affondo per portare a Torino i due attaccanti. Seguiranno aggiornamenti.