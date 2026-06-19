I bianconeri allenati da Spalletti stanno lavorando in vista dei prossimi incontri di campionato. Non perdiamo un secondo ed ecco le ultime su Jhon Lucumì
La Juventus sta cercando di mettere a referto un vero e proprio colpaccio dal Bologna. La squadra ha voglia di fare la differenza e dire la sua sul campo da gioco, ma allo stesso tempo allestire una squadra che possa dimenticare facilmente la stagione deludente che è appena trascorsa. Non sarà semplice, visto che dall'altra parte ci sono delle ottime pretendenti sia per la vittoria finale che per un posto in Champions League. Sicuramente Carnevali, però, fornirà a mister Luciano Spalletti una rosa di primissimo livello. Il primo nome che sta prendendo quota nel corso di questo periodo è un difensore centrale. Non perdiamo un secondo ed ecco tutti i dettagli.
Il punto sul difensore centrale
A prescindere da quello che sarà il futuro della difesa bianconera, con Bremer che piace in Premier League e Gatti che è stato attenzionato dal Napoli, la Vecchia Signora deve aggiungere del peso alla sua difesa. Non possiamo fare altro che iniziare a vedere nel dettaglio quelli che potrebbero essere i prossimi movimenti, con un nome che è in cima alla lista ed è stato confermato anche da Gianluca Di Marzio nel corso dell'ultima serata. Ecco tutti i dettagli sul profilo messo in pole position.
Il nome perfetto per la societàJhon Lucumì è il profilo perfetto secondo la dirigenza bianconera ed infatti sono iniziati i contatti con il Bologna. Circa 25 milioni di euro potrebbe essere la richiesta della società per arrivare ad una cessione e il calciatore colombiano (impegnato al Mondiale) è il profilo perfetto per arrivare ad una sostituzione di un altro difensore interessante come Gatti che potrebbe essere il promesso sposo di Max Allegri in quel di Napoli. Non resta che attendere l'evolversi della situazione.
© RIPRODUZIONE RISERVATA