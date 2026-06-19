La Juventus sta cercando di mettere a referto un vero e proprio colpaccio dal Bologna. La squadra ha voglia di fare la differenza e dire la sua sul campo da gioco, ma allo stesso tempo allestire una squadra che possa dimenticare facilmente la stagione deludente che è appena trascorsa. Non sarà semplice, visto che dall'altra parte ci sono delle ottime pretendenti sia per la vittoria finale che per un posto in Champions League. Sicuramente Carnevali, però, fornirà a mister Luciano Spalletti una rosa di primissimo livello. Il primo nome che sta prendendo quota nel corso di questo periodo è un difensore centrale. Non perdiamo un secondo ed ecco tutti i dettagli.

Il punto sul difensore centrale

Luciano Spalletti

A prescindere da quello che sarà il futuro della difesa bianconera, con Bremer che piace in Premier League e Gatti che è stato attenzionato dal Napoli, la Vecchia Signora deve aggiungere del peso alla sua difesa. Non possiamo fare altro che iniziare a vedere nel dettaglio quelli che potrebbero essere i prossimi movimenti, con un nome che è in cima alla lista ed è stato confermato anche da Gianluca Di Marzio nel corso dell'ultima serata. Ecco tutti i dettagli sul profilo messo in pole position.

Il nome perfetto per la società

è ilsecondo la dirigenza bianconera ed infatti sono iniziati i. Circadi euro potrebbe essere la richiesta della società per arrivare ad una cessione e il calciatore colombiano (impegnato al Mondiale) è il profilo perfetto per arrivare ad una sostituzione di un altro difensore interessante come Gatti che potrebbe esserein quel di Napoli. Non resta che attendere l'evolversi della situazione.