Calciomercato Juve, Chiesa prende tempo: le ultime

Quale sarà il futuro di Chiesa? L'esterno italiano prenderà una decisione soltanto dopo essersi sposato e aver raggiunto il ritiro della Juve

Quale sarà il futuro di Federico Chiesa? Le trattative per il rinnovo non hanno portato risultati e per questo la Juve l’ha messo in vendita, valutandolo circa 25 milioni di euro. La Roma si è detta interessata ma il giocatore non è sicuro della destinazione e ha deciso di prendersi del tempo per riflettere.

Calciomercato Juve, le ultime novità su Chiesa

Terminato l’Europeo ora Chiesa è in vacanza e il prossimo 20 luglio si sposerà. Terminato il matrimonio l’esterno italiano si unirà al ritiro della Juve e solo a quel punto prenderà una decisione sul suo futuro. Sembra infatti che il giocatore voglia parlare con Thiago Motta prima di fare una scelta definitiva. Bisognerà avere pazienza.