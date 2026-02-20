Calciomercato Juve, Celik può essere il primo colpo

La Juventus potrebbe essere vicina al primo colpo di mercato. La società ha mosso i primi passi per Celik della Roma.

La Juventus potrebbe presto piazzare il primo colpo in vista della stagione 2026/27. Stando a quanto riferito da La Stampa nell’edizione odierna, la società bianconera sarebbe vicina a Zeki Celik.

Il calciatore classe 1997, essendo entrato ufficialmente negli ultimi sei mesi di contratto, è già libero di trovare accordi con una nuova squadra e la Juventus sembra essere tra le prime candidate.

Il difensore turco, secondo quanto riferito da La Stampa, non ha trovato l’accordo per rinnovare con la Roma. Il numero 19 giallorosso avrebbe chiesto un ingaggio tra circa 3 e 4 milioni di euro a stagione, cifra considerata troppo elevata dalla dirigenza capitolina.

L’addio a parametro zero al termine di questa stagione, dunque, sembra lo scenario più probabile e la Juventus, dal canto suo, avrebbe già allacciato i contatti con il suo entourage, trovando anche già l’accordo.

