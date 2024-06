Zenga: “Di Gregorio una scelta strana per la Juventus”

Walter Zenga, ex calciatore, ha detto la sua sui bianconeri, parlando anche dell'acquisto dal Monza di Di Gregorio.

Walter Zenga, ex calciatore, ha detto la sua sulla Juve. Ecco le sue parole a Sky sui bianconeri: “Chi potrebbe arrivare ha un tasso notevole rispetto alla Juve dell’anno scorso che aveva perso anche Fagioli e Pogba, però il mercato chiude a fine agosto. Chiesa? Io lo terrei perché è un giocatore che può far sempre la differenza a qualsiasi livello. Di Gregorio? È una scelta strana, non per la sua qualità perché è un ragazzo fantastico e ha fatto un campionato eccezionale col Monza di Raffaele Palladino quest’anno, ma mi sembra strano che i bianconeri lascino andare via uno come Szczesny”.