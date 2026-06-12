Carnevali pronto a prendere il comando del mercato

La Juventus si prepara ad accogliere Giovanni Carnevali come nuovo amministratore delegato. Dopo la decisione della proprietà di affidargli la guida del club, il dirigente sarà chiamato a valutare tutte le operazioni impostate nelle ultime settimane e a definire le strategie per il futuro. Sul tavolo ci sono diversi dossier importanti. La dirigenza bianconera sta lavorando infatti su alcuni obiettivi individuati insieme a Luciano Spalletti e al direttore sportivo Marco Ottolini. Tra i nomi monitorati figurano Alexander Sorloth, Randal Kolo Muani, Jhon Lucumí ed Emiliano Dibu Martinez. L'arrivo di Carnevali potrebbe incidere sulle tempistiche delle trattative, ma non dovrebbe modificare le priorità individuate fino a questo momento. L'obiettivo della società resta quello di costruire una squadra competitiva, mantenendo però equilibrio economico e sostenibilità finanziaria. In attesa del confronto definitivo con il nuovo amministratore delegato, il lavoro sul mercato prosegue senza particolari cambiamenti. Ottolini continua infatti a portare avanti i contatti già avviati nelle scorse settimane.

Dibu Martinez resta il prescelto

Tra tutti i nomi seguiti dalla Juventus, quello di Emiliano Dibu Martinez continua a essere il più caldo per la porta. I bianconeri avrebbero già raggiunto un'intesa di massima con il giocatore, che da tempo avrebbe espresso il proprio gradimento per il trasferimento a Torino. Il portiere vede nella Juventus la destinazione perfetta per la prossima fase della sua carriera e sarebbe pronto a sposare il progetto bianconero. La trattativa più complessa resta quella con l'Aston Villa, proprietario del cartellino. Il club inglese continua a chiedere una cifra importante per lasciar partire il proprio numero uno, mentre la Juventus punta a ridurre il costo complessivo dell'operazione attraverso bonus e formule favorevoli. L'ottimismo, comunque, non manca. La volontà del giocatore rappresenta un elemento importante e potrebbe favorire l'accordo tra le parti nelle prossime settimane.

Oblak resta l'alternativa

Nonostante la fiducia sull'operazione Martinez, la Juventus continua a muoversi anche su piste alternative. Tra queste resta viva quella che porta a Jan Oblak, portiere dell'Atletico Madrid e da anni considerato uno dei migliori interpreti del ruolo. Il club bianconero ha mantenuto aperti i contatti con l'entourage dello sloveno per non farsi trovare impreparato qualora la trattativa con l'Aston Villa dovesse complicarsi ulteriormente. Si tratta di una soluzione considerata di alto livello e perfettamente compatibile con le richieste dello staff tecnico. Al momento, però, Dibu Martinez rimane nettamente in vantaggio nelle preferenze della Juventus. Il suo profilo convince per caratteristiche tecniche, esperienza internazionale e capacità di guidare il reparto difensivo. Con l'arrivo imminente di Giovanni Carnevali, il mercato bianconero entrerà in una fase decisiva. Tra attaccanti, difensori e nuovi innesti, la questione portiere resta una delle priorità assolute. E in cima alla lista, almeno per ora, continua a esserci il nome di Emiliano Dibu Martinez.