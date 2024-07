Calciomercato Juve, Carnevali: “Berardi lo aspettiamo in campo”

Carnevali ha parlato del futuro di Berardi: l'obiettivo di mercato della Juve è nel pieno del recupero da un infortunio al tallone d'Achille

Il suo infortunio ha probabilmente cambiato le sorti della stagione del Sassuolo, retrocesso in Serie B, ma anche il suo personale. Stiamo ovviamente parlando di Domenico Berardi, stella dei neroverdi, e obiettivo forte del calciomercato della Juventus nella scorsa campagna acquisti estiva. Oggi, l’attaccante è nel pieno del recupero dal grave infortunio accorso a inizio anno nel quale ha rimediato la rottura del tendine d’Achille. Un incidente che probabilmente almeno fino al 2025 lo terrai fuori dai campo e da ogni discorso di mercato. Nel corso del Gran Galà di apertura ufficiale del calciomercato 2024/2025, Andrea Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, ha parlato di lui.

Carnevali su Berardi

Ecco le sue parole: “Il suo recupero sta andando abbastanza bene, e la cosa più importante è che torni quanto prima in campo, a fare il giocatore: noi lo aspettiamo, sappiamo il valore che ha. Tornare in Serie A è il nostro obiettivo, lavoriamo per questo consapevoli però delle difficoltà e che la Serie B è tosta, ancora più difficile per noi che abbiamo delle problematiche anche a livello giocatori: ne abbiamo di importanti, forti, che hanno giocato in A e che li vogliono tornare”.