Gleison Bremer, potrebbe lasciare la Vecchia Signora nella prossima sessione di calciomercato. Il difensore brasiliano, dopo diverse stagioni con la maglia bianconera, sembra essere il “sacrificato” della Juventus per incassare una cifra importante e muoversi con più tranquillità in sede di mercato. Con la mancata qualificazione alla prossima Champions League, la dirigenza bianconera dovrà ponderare le scelte e una cessione importante appare inevitabile.

Stando a quanto riporta Sky Sport, il club bianconero sarebbe disposto ad ascoltare eventuali offerte. Da parte del brasiliano, va registrata un’apertura alla cessione, come lo stesso aveva dichiarato già nelle settimane scorse.

Bremer, ha una clausola rescissoria da 54 milioni di euro, e su di lui avrebbero preso informazioni diversi club di Premier League. Nelle prossime settimane, potremmo avere già degli sviluppi importanti.