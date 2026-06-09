Juventus e Tottenham potrebbero essere protagoniste di uno degli assi di mercato più caldi delle prossime settimane. I rapporti tra i due club sono ottimi e, secondo Tuttosport, sono già in corso diversi dialoghi che coinvolgono alcuni nomi importanti delle rispettive rose. Al centro delle discussioni ci sarebbero soprattutto Gleison Bremer e Jonathan David, ma sul tavolo sarebbero finiti anche Guglielmo Vicario e Destiny Udogie.

Bremer piace agli Spurs

La priorità del Tottenham sarebbe Gleison Bremer. Il difensore brasiliano è considerato il profilo ideale per raccogliere l'eredità di Cristian Romero, destinato a lasciare il club londinese. La Juventus continua a considerarlo uno dei pilastri della squadra, ma la situazione merita attenzione. Nel contratto del centrale è infatti presente una clausola rescissoria da 58 milioni di euro che potrebbe facilitare eventuali trattative. Inoltre, secondo le indiscrezioni, il giocatore non sarebbe pienamente soddisfatto dopo una stagione conclusa senza la qualificazione alla Champions League. Per questo motivo il Tottenham starebbe studiando una formula capace di convincere la Juventus.

Spunta Vicario

Tra le idee emerse nei colloqui ci sarebbe l'inserimento di Guglielmo Vicario nell'operazione. Il portiere della Nazionale italiana è da tempo uno degli obiettivi della Juventus, che continua a cercare un nuovo numero uno per la prossima stagione. La pista Alisson si è raffreddata, mentre quella che porta a Emiliano Martinez resta complessa sia per costi che per ingaggio. Vicario rappresenterebbe quindi una soluzione gradita a Luciano Spalletti e potrebbe permettere agli Spurs di abbassare la parte economica necessaria per arrivare a Bremer.

C'è anche David

I dialoghi tra i due club non riguarderebbero soltanto la difesa. Secondo Tuttosport, il Tottenham avrebbe mostrato interesse anche per Jonathan David. L'attaccante canadese non ha rispettato le aspettative nella sua prima stagione in bianconero e potrebbe diventare una delle pedine di mercato della Juventus. Roberto De Zerbi vedrebbe nel centravanti un profilo da rilanciare in Premier League, soprattutto considerando la probabile partenza di Randal Kolo Muani.

L'idea Udogie

In cambio, la Juventus avrebbe messo gli occhi anche su Destiny Udogie. L'esterno italiano piace particolarmente per la sua capacità di coprire tutta la fascia sinistra e potrebbe diventare un'opzione concreta soprattutto nel caso in cui Andrea Cambiaso dovesse lasciare Torino durante l'estate. Al momento si tratta soltanto di scenari e primi contatti, ma l'asse tra Juventus e Tottenham è sempre più caldo. E tra Bremer, Vicario, David e Udogie, i nomi coinvolti potrebbero trasformare questa trattativa in uno dei temi centrali del mercato bianconero.