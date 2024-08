Juve, Bremer: “Contento per il rinnovo, credo molto nel progetto”

Le parole del difensore della Juve Gleison Bremer dopo il rinnovo di contratto con i bianconeri fino al 2029

Intervistato da La Gazzetta dello Sport Gleison Bremer ha parlato del suo rinnovo di contratto: “Sono molto contento, la Juventus è un grande club che mi fatto crescere. Qui ho scoperto la Champions e sono felice di proseguire con la Juve, una società molto ambiziosa come me. Insieme possiamo raggiungere grandi traguardi. Credo molto nel progetto della Juventus, so che è pluriennale e per questo ho scelto di restare a lungo”.

Juve, le parole di Bremer

Su Thiago Motta: “È molto bravo, con lui posso parlare anche in portoghese. Ha voglia di fare bene e di competere, ci stiamo allenando tanto anche a livello fisico: chi pensa che con lui si usi solo il pallone si sbaglia. Ci chiede di essere sempre al top e io mi ritrovo molto nella sua mentalità. A livello tattico stiamo lavorando ancora poco, però la squadra quest’anno è più adatta a giocare a quattro e io lo faccio già nel Brasile. Sono arrivati calciatori nuovi, anche un portiere che gioca più con i piedi e sta alto. Serve disponibilità da parte di tutti, il mister è sulla strada giusta anche se manca ancora qualcosa. Mi piace giocare più alto, mi sento più libero. Si vede già in allenamento e nelle amichevoli che siamo più aggressivi”.