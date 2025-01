Juve, i precedenti contro l’Atalanta sorridono ai bianconeri

La Juve si prepara a sfidare l’Atalanta, recupero della 19a giornata di Serie A. In vista della partita andiamo alla scoperta dei precedenti tra le due squadre:

“Il prossimo sarà il 145° confronto in tutte le competizioni tra Atalanta e Juventus dal 1929/30 – ossia da quando esiste la Serie A a girone unico – e ,nel periodo, contro nessuna squadra la Dea ha disputato più partite ufficiali (145 anche contro il Milan). Il bilancio è di 17 successi nerazzurri, 52 pareggi e 75 vittorie bianconere”.

“Il prossimo sarà il 63° confronto in Serie A tra Atalanta e Juventus in casa della Dea; il bilancio sorride ai bianconeri, che vantano ben 20 successi in più della formazione nerazzurra (28-8, cui si aggiungono 26 pareggi).

La Juventus è rimasta imbattuta in 18 delle ultime 19 trasferte contro l’Atalanta in Serie A (12V, 6N), l’unica vittoria interna della Dea nel periodo è arrivata il 18 aprile 2021 (1-0 con gol di Ruslan Malinovskyi).

L’Atalanta è rimasta a secco di gol in entrambi gli ultimi due confronti casalinghi con la Juventus in Serie A e potrebbe non segnare contro i bianconeri per tre match interni di fila per la prima volta dal periodo tra il 1986 e il 1989 (serie di tre in quel caso)”.