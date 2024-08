Villas-Boas: “Conceicao? Non lo svenderemo. Prestito? No”

Andrè Villas-Boas, presidente del Porto, ha detto la sua sulla Juventus, parlando anche della trattativa per Conceicao.

Andrè Villas-Boas, presidente del Porto, ha detto la sua su Conceicao, nel mirino della Juve. Ecco le sue parole: “È una risorsa per la società e tuteleremo il nostro patrimonio. Si tratta di un calciatore molto amato dai tifosi, siamo perfettamente consapevoli di cosa rappresenta e del suo valore. Gli ho promesso che, se arriva qualche proposta, la valuteremo. Ma di certo non lo regaleremo, né lo svenderemo. Un prestito? Non se ne parla. Galeno? Ha fatto un ottimo inizio di stagione, sacrificandosi in un altro ruolo per il bene della squadra. Merita senza dubbio il nostro riconoscimento per questo. Abbiamo ricevuto solo una richiesta per Galeno, che è stata immediatamente respinta”.