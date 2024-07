Calciomercato, Atalanta “contraria” a Koopmeiners alla Juve

Koopmeiners sarebbe uno degli obiettivi principali del calciomercato della Juve ma l'Atalanta non vorrebbe rinforzare una diretta concorrente

Le possibilità che Teun Koopmeiners lasci l’Atalanta nel corso del calciomercato estive sarebbero buone. Non necessariamente però il club nerazzurro, detentore del cartellino del calciatore, accontenterà i sogni e i desideri della Juventus. Infatti, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, La Dea non sarebbe desiderosa di rinforzare una diretta concorrente per la qualificazione in Champions League.

Koopmeiners vuole la Juventus

D’altro canto, l’Atalanta non si opporrà alla volontà del giocatore nel caso che la Juventus riuscisse a presentare un offerta che accontenti il club. Al momento il calciatore olandese darebbe la priorità proprio alla Juve che quindi possono sedere al tavolo delle trattative con ottimismo. La base per discutere il trasferimento è 40 milioni di euro, al quale l’Atalanta richiederebbe l’inserimento di un ulteriore conguaglio o corrispettive contropartite tecniche.