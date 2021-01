Calciomercato, allarme Demiral: addio immediato alla Juventus?

TORINO – Tra le varie voci di calciomercato che, come ovvio, si stanno rincorrendo in questo periodo, particolare attenzione meritano quelle riguardanti il mercato in uscita della Juventus. Già perché la società bianconera, sempre molto attenta alle esigenze e agli equilibri di bilancio, non chiude le porte ad alcune possibili cessioni. Magari, anche qualche sacrificio eccellente. Chi sicuramente è già da tempo con le valigie in mano è Sami Khedira. Per lui bisogna trovare solo la soluzione giusta, poi sarà addio. La problematica principale da risolvere è legata al pesante ingaggio del tedesco, ma la Juve è al lavoro per trovare una soluzione.

In uscita ci sarebbe anche Federico Bernardeschi. Il jolly bianconero vorrebbe più spazio, ma da questo orecchio Pirlo pare non sentirci proprio. “Berna” non vuole però perdere il treno che porta all’Europeo della prossima estate, vuole continuità e minutaggio. E, a meno di clamorosi ribaltoni, dovrà trovarlo altrove. Anche in questo caso però bisognerà trovare un club che possa accontentare sia la Juventus che il giocatore. Poi? Come dicevamo poco fa, occhio anche a qualche possibile sorpresa in uscita. Un nome tra tutti che potrebbe finire nel calderone di calciomercato è quello di Demiral. Anche il turco sta trovando pochissimo spazio, complici anche gli infortuni. Ma pure lui vorrebbe più spazio.

Per questo motivo, il classe ’98 starebbe valutando l’ipotesi d lasciare subito Torino. La scorsa estate la Juve lo ha blindato senza ascoltare le tante proposte arrivate alla Continassa per il difensore turco. Ora le cose però potrebbero cambiare. Anche perché, stando ad alcune voci di mercato provenienti dall’Inghilterra, il Liverpool si sarebbe già fatto avanti con una super proposta per il cartellino di Demiral, adocchiato dai Reds come possibile sostituto dell’infortunato Van Dijk. Secondo “Liverpool Echo” infatti, il club inglese avrebbe già messo sul piatto ben 45 milioni di sterline, circa 50 milioni di euro. Un’offerta che, se confermata, potrebbe davvero far vacillare la Vecchia Signora. Per quanto riguarda il mercato in entrata invece, la priorità è il centravanti. Sul taccuino di Paratici infatti sono finiti tantissimi attaccanti. >>>> Senza perdere altro tempo allora, iniziamo con la raffica partendo dal primo nome <<<<