Calciomercato Juventus – Ultim’ora Sky a sorpresa: ecco chi può arrivare!

Calciomercato Juventus, colpo a sorpresa? Spunta un nome nuovo

TORINO – La girandola di nomi accostati alla Juventus continua. Tutti sanno che la Vecchia Signora è alla caccia di un nuovo attaccante da affiancare a Cristiano Ronaldo, Alvaro Morata e Paulo Dybala. Per questo negli ultimi giorni le candidature sono fioccate, con Paratici che sta studiando ogni possibile alternativa. L’obiettivo è trovare un giocatore pronto e al giusto prezzo, visto che in questa sessione invernale di calciomercato la Juve non vuole spendere tanto. Alcune piste sono già sfumate (vedi ad esempio Quagliarella), mentre altre spuntano fuori a sorpresa. Le novità e le nuove suggestioni sono praticamente all’ordine del giorno.

E se da una parte è vero che la dirigenza bianconera preferirebbe affidarsi ad un profilo di esperienza e dal sicuro affidamento, dall’altra bisogna fare attenzione anche ad alcuni giocatori giovani ma dal grandissimo talento che la Juve starebbe seguendo con grande attenzione. Un esempio palese è Gianluca Scamacca, uno dei nomi più caldi in orbita Juventus in questo momento. Ma occhio anche ad un altro giovane attaccante che, a sorpresa, è stato accostato ai bianconeri proprio in queste ultimissime ore. Stiamo parlando di un vero gioiello che sta esplodendo a grandi livelli in Bundesliga e di cui ha parlato, per l’appunto, Sky Sport Germania.

Secondo i colleghi tedeschi infatti, la Juventus avrebbe messo nel mirino anche Matheus Cunha, attaccante brasiliano classe ’99 dell’Hertha Berlino. A 21 anni l’ex Lipsia si sta rendendo protagonista di un’ottima annata, condita da 7 gol e 4 assist in 14 partite disputate in stagione. Stando alle indiscrezioni riportate da Sky Deutschland, oltre alla Juve, sul giocatore ci sarebbe anche Beppe Marotta, che lo segue fin dalla scorsa estate. Nelle prossime settimane dunque potrebbe andare in scena un nuovo derby d’Italia di calciomercato per Matheus Cunha. Come sottolineato poco fa comunque, sulla lista della spesa di Paratici ci sarebbero anche tanti altri nomi per il colpo in attacco di gennaio. Noi ne abbiamo individuati ben 12: >>>> Senza perdere altro tempo allora, iniziamo con la raffica partendo dal primo nome <<<<