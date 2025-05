Calciomercato, addio Juventus: “Anche se arriva Conte…”

Il calciomercato in casa Juventus continua a far parlare: ci sono novità relative al possibile approdo in bianconero di Conte

L’obiettivo della Juventus, per il medio e lungo periodo, è quello di tornare competitiva a livello nazionale. È ormai dall’annata del 2020, quella con Maurizio Sarri in panchina, che la Vecchia Signora non è mai più tornata a giocarsi lo scudetto. Da allora, solamente piazzamenti europei e Coppa Italia. Poco, troppo poco per una squadra di tale blasone. Ecco perché le intenzioni per questa estate, quindi per la sessione di calciomercato, sono chiare e importanti. Si cercherà di allestire una grande squadra per cercare di invertire la rotta, tornare ai lustri, aumentare finalmente il livello. Per farlo c’è bisogno di denaro e, quindi, della qualificazione in Champions League con i suoi ricchi proventi. La gara di Venezia, l’ultima di questa faticosa Serie A, sarà decisiva. E poi serviranno le cessioni, condizione imprescindibile per procedere ad un accurato autofinanziamento del calciomercato.

Vlahovic via dalla Juventus: ultime notizie di calciomercato

Tra i partenti rientrerà sicuramente Dusan Vlahovic. Negli ultimi giorni si era fatta strada una voce: ok alla rottura tra le parti, ma se il prossimo allenatore decidesse di voler ripatire proprio dall’attaccante serbo? È una pista di calciomercato, questa, che si è facilmente consumata dietro il crescere delle convinzioni che sarà Antonio Conte il prossimo allenatore della Juventus. Infatti, secondo quanto riportato da Calciomercato.com, l’eventuale arrivo dell’attuale tecnico del Napoli non cambierebbe i piani della Juve in relazione al futuro di Dusan Vlahovic. L’ex Fiorentina era sul mercato, rimane sul mercato, resterà sul mercato. Non c’è nessuna possibilità – si legge – che questo possa cambiare. E Conte non sembra voler puntare su di lui per il prossimo anno. Storia di una fine d’amore annunciata, dunque. Vlahovic verrà piazzato con la speranza di poter minimizzare i rischi di una minusvalenza e incassare quel che si può. E poi, sotto alla ricerca di un nuovo centravanti.