Juventus vicina a Conte ma se salta... pronto un altro nome!

In casa Juventus si prosegue nel lavoro di progettazione del prossimo futuro. La qualificazione in Champions aiuta e ora...

La Juventus è ufficialmente in Champions League. La società vuole Antonio Conte. Ma occhio ad un altro nome.

Lo diciamo da settimane e per questo siamo qui a confermarvelo: l’obiettivo numero uno del club bianconero era e resta Antonio Conte. Il tecnico del Napoli sembra pronto a dire addio agli azzurri prima di dare una svolta alla sua annata, tornando a casa. In bianconero. Non abbiamo particolari dubbi sul fatto che alla fine arriverà. E’ solo ed esclusivamente questione di tempo. Ovviamente però la società si starebbe cautelando anche per quel che concerne l’eventualità – remota ma non impossibile – che l’affare dovesse saltare per questo o quel motivo.

Conte vicinissimo alla Juventus: ma se salta…

In questo senso, il club bianconero avrebbe messo il nome di Roberto Mancini in pole come possibile ed eventuale sostituto di Tudor che comunque dirà addio. Anche su questo, noi di Juvenews non vi raccontiamo balle. Ma vi assicuriamo che il prossimo anno il tecnico sarà un altro. Al 90% Antonio Conte. Se qualcosa andrà storto, Roberto Mancini. Detto questo, noi abbiamo provato ad immaginare com’è che potrebbe essere la formazione della Juve con Conte in panchina. Ed è molto interessante. Qui sotto, vi lasciamo il link.

