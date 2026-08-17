Il futuro di Juan Cabal potrebbe essere sempre più lontano dalla Juventus. Il difensore colombiano, classe 2001, è finito nel mirino del Bologna, che sta valutando concretamente l’idea di affidargli un ruolo importante nella propria retroguardia dopo la partenza di Jhon Lucumí, passato ufficialmente ai bianconeri.

Cabal-Bologna, trattativa ben avviata

Secondo quanto riportato dal QS, la trattativa tra le parti sarebbe ben avviata. Il club felsineo avrebbe individuato proprio nell’ex Verona il profilo ideale per raccogliere l’eredità di Lucumí e garantire al reparto difensivo un giocatore giovane, duttile e con esperienza già maturata in Serie A.

La Juventus, dal canto suo, valuta il cartellino di Cabal non meno di 10 milioni di euro. Rispetto alle scorse settimane, però, la società bianconera avrebbe ammorbidito la propria posizione sulla formula dell’eventuale trasferimento.

Juventus, apertura al prestito con diritto di riscatto

Inizialmente, infatti, la Juventus avrebbe preferito lasciar partire il colombiano solamente con un prestito con obbligo di riscatto fissato al termine della prossima stagione. Adesso, invece, i bianconeri sembrerebbero disposti a prendere in considerazione anche un prestito con diritto di riscatto, soluzione che potrebbe facilitare il raggiungimento di un accordo con il Bologna.

La valutazione del giocatore resta comunque un punto centrale della trattativa: la Juventus non vorrebbe scendere dalla richiesta di circa 10 milioni di euro, mentre il Bologna punta a costruire un’operazione sostenibile dal punto di vista economico.

Resta il nodo dell’ingaggio

L’altro aspetto da risolvere riguarda lo stipendio di Cabal. Il difensore percepisce attualmente circa 1,3 milioni di euro a stagione alla Juventus, una cifra che il Bologna vorrebbe ridurre per rendere sostenibile l’operazione.

Sarà quindi necessario trovare un punto d’incontro anche con il giocatore e il suo entourage. La sensazione, però, è che la distanza possa essere colmata se tutte le parti coinvolte confermeranno la volontà di portare avanti l’affare.

I contatti proseguono e nelle prossime ore potrebbero emergere nuovi dettagli. Cabal-Bologna è una trattativa da seguire con attenzione, con la formula del trasferimento e l’accordo sull’ingaggio che rappresentano al momento i principali nodi da sciogliere