Il futuro di Michele Di Gregorio potrebbe essere lontano dalla Juventus. Dopo una stagione al di sotto delle aspettative, il portiere è finito tra i giocatori che potrebbero lasciare Torino in questa sessione di mercato. I bianconeri, infatti, hanno chiuso la trattativa per Guglielmo Vicario e l’ex Monza dovrà ora ragionare su quale sarà la soluzione migliore per la sua carriera.

Nelle ultime settimane, l’entourage dell’estremo difensore avrebbe sondato il terreno con diverse società alla ricerca di una soluzione. Tra le possibilità era emerso anche il Torino, ma il club granata avrebbe deciso di puntare su Perri, portiere brasiliano di proprietà del Leeds.

Di Gregorio può tornare al Monza

Una delle ipotesi più suggestive porta quindi al Monza. Il club brianzolo rappresenta una destinazione particolarmente importante per Di Gregorio, visto che proprio in biancorosso il portiere ha trovato la consacrazione nel calcio italiano, diventando uno dei protagonisti della squadra e attirando l'attenzione della Juventus.

Un ritorno in Brianza potrebbe permettere al portiere di ritrovare continuità e fiducia dopo una stagione complicata. Al momento, però, si tratta di una possibilità che dovrà essere valutata nei prossimi giorni, soprattutto alla luce delle eventuali richieste che arriveranno a Torino.

Spunta anche il Marsiglia

L’altra pista porta invece all’estero. Secondo quanto riportato da Nicolò Schira sul proprio profilo X, il Marsiglia sarebbe interessato al portiere della Juventus e starebbe valutando la possibilità di ingaggiarlo in prestito fino al 2027.

La situazione resta dunque in evoluzione. Monza e Marsiglia restano alla finestra: per l’ex portiere brianzolo si prospettano giorni decisivi per capire quale sarà la prossima tappa della sua carriera.