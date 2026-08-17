La Juventus ha individuato in Guglielmo Vicario il profilo ideale per la porta. La dirigenza bianconera ha raggiunto un accordo totale con il Tottenham per il trasferimento del portiere italiano, sulla base di un prestito con diritto di riscatto fissato a 10 milioni di euro.

La trattativa ha subito un’accelerazione decisiva dopo il cambio di posizione degli Spurs, che hanno accettato la formula del prestito venendo incontro alle esigenze della società torinese. Una svolta favorita anche dalla situazione di Vicario a Londra, finito fuori dai piani tecnici di Roberto De Zerbi.

Vicario pronto a tornare in Serie A

L’ex portiere dell’Empoli ha espresso la volontà di tornare a giocare in Italia e la Juventus rappresenta per lui una nuova importante opportunità. Il suo arrivo permetterebbe ai bianconeri di affidarsi a un estremo difensore con una solida esperienza in Serie A e maturata anche a livello internazionale.

Vicario è atteso a Torino già nella giornata di oggi. Nelle prossime ore sono previsti lo scambio dei documenti tra Juventus e Tottenham e la programmazione delle visite mediche di rito. Successivamente arriverà la firma sul contratto, che renderà ufficiale il trasferimento.