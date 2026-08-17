Juventus-Next Gen, i convocati di Luciano Spalletti per l’ultimo test all’Allianz Stadium: torna a disposizione Khéphren Thuram.
I calendario di Juventus: la lotta Champions League
La Juventus scende in campo oggi pomeriggio all’Allianz Stadium per l’ultimo test prima dell’inizio ufficiale della stagione. I bianconeri affronteranno la Juventus Next Gen in un’amichevole in famiglia che rappresenterà un’importante occasione per Luciano Spalletti per valutare la condizione della squadra e affinare gli ultimi meccanismi.
La notizia più positiva arriva dal centrocampo: Khéphren Thuram torna infatti a disposizione. Il centrocampista francese, classe 2001, ha completamente smaltito i problemi fisici delle scorse settimane ed è pronto a tornare in campo, con l’obiettivo di ritrovare minuti e condizione in vista dei primi impegni ufficiali.
Juventus-Next Gen, i convocati
Portieri: Perin, Pinsoglio, Nava.
Difensori: Celik, Bremer, Gatti, Kelly, Kalulu, Rugani, Cabal.
Centrocampisti: Locatelli, Koopmeiners, Douglas Luiz, Thuram, Cambiaso, Miretti, McKennie.
Attaccanti: Conceicao, Kolo Muani, Yildiz, Zhegrova, Boga, Alajbegovic, David.
© RIPRODUZIONE RISERVATA