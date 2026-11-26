Un nome pesante entra nei ragionamenti della Continassa in vista della prossima estate. Secondo quanto riportato da Tuttosport, la dirigenza della Juventus ha mostrato interesse per Bruno Fernandes, trequartista portoghese e capitano del Manchester United.

Il suo nome è legato soprattutto alla situazione contrattuale. Fernandes, 32 anni, è legato ai Red Devils fino a giugno 2027 e le trattative per il rinnovo si sono interrotte. Nei giorni scorsi lo stesso giocatore ha spiegato di aver messo da parte il discorso per concentrarsi sui risultati della squadra, rimandando ogni decisione. Il club inglese, però, può esercitare un'opzione per prolungare l'accordo di un'altra stagione: un primo ostacolo per chi vorrebbe ingaggiarlo senza pagare il cartellino.

La condizione della Juventus e la concorrenza del Milan

Per i bianconeri c'è un vincolo preciso. Secondo Calciomercato.com,. Senza i ricavi della competizione, sostenere un ingaggio di quel livello sarebbe complicato anche nel caso di un trasferimento a parametro zero. Una linea che segue la strategia già adottata in passato con altri giocatori di primo piano, valutati e poi lasciati andare quando i costi non erano compatibili con il bilancio.

Il discorso rientra in una strategia più ampia. Tuttosport descrive una dirigenza attenta ai giocatori in scadenza, con l'obiettivo di rinforzare la rosa senza appesantire i conti. Oltre a Fernandes, tra i profili monitorati ci sarebbero Calhanoglu, Raum e Mateta. Un approccio coerente con i paletti emersi per gennaio, quando senza cessioni sarà difficile intervenire, e con la lista di Spalletti per l'inverno, che deve fare i conti con il budget.

Sulla stessa pista c'è anche il Milan. Il club rossonero può contare su un possibile vantaggio: Ruben Amorim, oggi sulla panchina milanista, ha allenato Fernandes allo Sporting e condivide con lui la stessa agenzia di rappresentanza. Un legame che, secondo le ricostruzioni, potrebbe agevolare eventuali contatti. Il derby di mercato tra Juve e Milan potrebbe quindi coinvolgere anche il centrocampista portoghese, oltre agli altri nomi già accostati a entrambe le società.

Resta poi la possibilità di un ritorno a Lisbona. Fernandes non ha mai escluso di tornare un giorno allo Sporting, il club da cui il Manchester United lo prelevò nel gennaio 2020. Le ricostruzioni delle ultime ore lo descrivono invece poco attratto, almeno per il momento, dalle offerte provenienti dall'Arabia Saudita e dalla MLS.

Il portoghese conosce bene la Serie A: prima di tornare in patria ha giocato con Novara, Udinese e Sampdoria. Per la Juventus sarebbe un profilo d'esperienza, capace di portare qualità sulla trequarti e personalità a un gruppo giovane, un po' come altri talenti seguiti per il futuro, da Varela del Monza in giù, ma con un peso specifico diverso nello spogliatoio.