Il nome di Pierre-Emile Hojbjerg continua a circolare in orbita Juventus in vista del mercato di gennaio, ma dal diretto interessato arriva una presa di posizione chiara. Il centrocampista dell'Olympique Marsiglia, ha parlato del proprio futuro durante la conferenza stampa alla vigilia della sfida di Europa League contro il Levski Sofia. Le sue parole confermano il legame con il club francese, pur lasciando emergere qualche tensione vissuta durante la scorsa estate.

Hojbjerg e il retroscena sull'estate: “Qualcuno voleva che me ne andassi”

Il danese ha raccontato di aver percepito una certa volontà, da parte di qualcuno, di interrompere il suo percorso a Marsiglia. Una situazione che non ha cambiato il suo atteggiamento nei confronti della squadra e della maglia che indossa:

«Quest’anno ho avuto la sensazione che qualcuno volesse che me ne andassi, ma tutto quello che posso fare è concentrarmi su ciò che mi chiede l’allenatore e cercare di rappresentare questa maglia nel miglior modo possibile. Amo giocare per il Marsiglia, l’ho detto anche al tecnico l’altro giorno».

Il centrocampista ha poi affrontato direttamente le indiscrezioni su una possibile partenza, ribadendo la propria intenzione di restare all'OM:

«Sentire continuamente che sto per partire è qualcosa con cui bisogna convivere, ma non tutto quello che viene detto è vero. Personalmente mi vedo al Marsiglia finché non ci sarò più. Quest’estate volevo restare e ho fatto tutto il possibile per riuscirci. Sono davvero molto orgoglioso di giocare per l’OM, un club straordinario».

Parole che rappresentano un segnale importante per le società interessate. La Juventus, alla ricerca di possibili rinforzi per il centrocampo, dovrà fare i conti con la volontà del giocatore, che al momento non sembra intenzionato a lasciare il Marsiglia.