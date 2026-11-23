La Juventus si prepara a intervenire in tre reparti durante il mercato di gennaio. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, Luciano Spalletti ha indicato alla società gli innesti ritenuti prioritari: un centravanti, un’alternativa ad Andrea Cambiaso sulla fascia sinistra e un centrocampista. Per questi ruoli sono stati accostati ai bianconeri Alexander Sørloth, Rayan Ait-Nouri del Manchester City e Pierre-Emile Højbjerg.

Il quotidiano evidenzia anche il principale vincolo: la Juventus deve rispettare gli impegni economici presi con la UEFA e, per finanziare i nuovi acquisti, potrebbe essere necessaria una cessione importante. Il nome più esposto è quello di Edon Zhegrova, che nel reparto di trequartisti e mezzali deve fare i conti con una concorrenza numerosa.

Sørloth e l’incastro con David

La trattativa per il centravanti norvegese è quella più complessa. All’Atlético Madrid Sørloth non ha ancora trovato il gol in stagione e ha un contratto in scadenza nel giugno 2028. Il club spagnolo potrebbe quindi preferire una cessione immediata, evitando di rischiare di perderlo più avanti. Secondo le ricostruzioni circolate negli ultimi mesi, in estate il giocatore aveva già raggiunto un’intesa di massima con la Juventus dopo un colloquio con Spalletti.

Sul tavolo potrebbe finire Jonathan David, che i bianconeri hanno girato in prestito proprio all’Atlético. Secondo La Gazzetta dello Sport, il canadese ha segnato tre gol a Madrid e vorrebbe rimanere. Le valutazioni, però, non coincidono: la Juventus punta a uno scambio alla pari o a un piccolo conguaglio a proprio favore, facendo leva sui cinque anni di differenza tra i due attaccanti e sul contratto di David fino al 2030. Gli spagnoli, invece, chiederebbero un conguaglio più alto per lasciar partire Sørloth. In caso di mancata intesa, restano le alternative Gianluca Scamacca e Folarin Balogun del Monaco.

Ait-Nouri ha già aperto alla Juventus

Per la fascia sinistra il discorso sembra più avanti. Ait-Nouri, come avevamo raccontato,Adesso la decisione spetta al Manchester City. L’esterno risponde alla richiesta di Spalletti di avere un’alternativa a Cambiaso, rientrato da poco dopo un periodo di stop.

Per il centrocampo, invece, Højbjerg non è l’unico profilo seguito. La Juventus valuta da giorni un’offerta da 40 milioni per Taylor. Ma, secondo il Corriere, prima di affrontare investimenti di questa portata servirà un’uscita. Il futuro di Zhegrova potrebbe così diventare uno dei passaggi decisivi del mercato bianconero.