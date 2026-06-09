Un colpo che è sulla lista di Luciano Spalletti e della società bianconera di Torino, un talento di primissimo livello che ha riscontrato grande interesse sia a livello nazionale che internazionale. La Juventus sembrerebbe essere pronta a tutto per arrivare alle sue prestazioni, ma al momento la trattativa è tutt'altro che semplice. Il profilo che è stato messo sotto osservazione da parte del club con più scudetti in Italia è Brahim Diaz. Calciatore che si avvicina al prossimo Mondiale da protagonista con il Marocco e che non vede l'ora di iniziare la sua prossima annata sempre con la maglia dei Blancos di Madrid. Proprio questo è il motivo per cui la trattativa diventa decisamente complessa.

Prima bisogna trattare con il Real

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Il primo passo da fare per la società di Torino è quello di andare a trattare direttamente con chi detiene il cartellino del calciatore nato in Spagna. Il Real Madrid, ad oggi, non ha alcuna intenzione di cedere le prestazioni di un talento di questo livello e di conseguenza serve mettere sul piatto un'offerta monstre per convincere la società. La sensazione è che servirebbero circa 60/70 milioni di euro per arrivare alle giocate di un talento che ha dimostrato di poter dire la sua a tutti i livelli del calcio. Dopo la trattativa con il club, però partirebbe quella con il trequartista stesso.

La trattativa con il trequartista

Il secondo passo da fare è l'accordo con il trequartista. Non va dimenticato che ad oggied anche in questo caso serve una grande opera di convincimento ed uno stipendio da top player (e tra i più alti di tutto il nostro campionato).per accontentare Luciano Spalletti, sicuramente è più facile trovare un secondo profilo per arrivare alla conclusione della lotta per il trequartista.