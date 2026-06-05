La Juventus deve scrivere la squadra e lo deve fare nel minor tempo possibile per offrire a mister Luciano Spalletti un gruppo coeso ed unito già prima dell'inizio del ritiro. Non sarà affatto semplice, soprattutto dopo un'annata deludente che ha visto la squadra passare dalla posizione che avrebbe garantito la Champions League all'Europa League. Proprio per questo motivo ci si aspettano dei passi in avanti soprattutto in alcune dinamiche. Il primo nome che è stato messo sotto osservazione è quello di Brahim Diaz, ma la trattativa risulta decisamente più complessa del previsto. Tutti i dettagli sull'affare che potrebbe portare il calciatore delle Merengues in bianconero ed alla sua seconda esperienza in Serie A.

Tutti i dettagli sull'affare Brahim Diaz

Luciano Spalletti

L'esperto di mercato Gianluca Di Marzio ha già fatto il punto chiaro e tondo su questa trattativa, non perdiamo un secondo e passiamo direttamente alle sue dichiarazioni a riguardo: "Brahim Diaz in questo momento sembra davvero orientato a rimanere al Real Madrid, non sta dando aperture concrete a nessun club che si è avvicinato per cercare di convincerlo. La Juve già a gennaio aveva mosso dei passi importanti addirittura bloccandolo prima della finale di Coppa d'Africa, c'erano state videochiamate ripetute con lui e anche con il papà e sembrava sul punto di accettare ma poi alla fine a gennaio l'operazione non si concluse più. La Juve ha poi insistito ma Brahim Diaz è concentrato sul Real Madrid, vuole rimanere a Real Madrid, e fino a questo momento anche lo stesso Real non sta aprendo spiragli per una sua partenza".

Le parole spostano gli obiettivi sulla trequarti

Nel corso delle prossime ore bisogna aspettarci dei nuovi nomi per la trequarti della squadra bianconera, visto che il calciatore marocchino difficilmente inizierà una nuova avventura quest'anno.per Luciano Spalletti.