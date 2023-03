Calciomercato, la Juve mette il turbo: “Vicino il primo acquisto!”

1 di 14

Il borsino di mercato aggiornato

Nuova Juventus, primo colpo di mercato vicino?

La Juventus si prepara ad un'estate che sarà a dir poco bollente. Le indiscrezioni che stanno arrivando in questi giorni raccontano davvero molto bene quello che potrebbe accadere e quello che probabilmente accadrà. La dirigenza bianconera andrà incontro ad una mezza rivoluzione che sarà determinante per le sorti non solo del futuro a breve termine ma che segnerà gli orizzonti del club. Lo sa bene, Massimiliano Allegri, che in effetti sembra assolutamente saldo sulla sua panchina per quanto in molti sembrino pronti a spedirlo altrove. Ma solo sui giornali.

La dirigenza della Juventus sa bene dell'importanza di un tecnico simile. Per gestire periodi complicati e per - soprattutto - puntare a dei traguardi che Max ha già dimostrato di saper raggiungere. Quello che sta succedendo nelle ultime giornate di campionato sta lì a dimostrare la caratura di un allenatore che non ha davvero bisogno di avvocati difensori. Ma quello che possiamo dire allo stesso tempo, però, è che per vincere servono anche i calciatori forti. Molto forti.

Allegri lo sa bene e per questo motivo insieme al club dovrà mettersi al tavolo per ragionare di futuro. In questo senso possiamo dire che sarà molto utile per i nostri lettori dare uno sguardo al nostro borsino aggiornato. Dall'ultimo nome per percentuale d'acquisto - ad oggi - al primo. Un colpo, sarebbe infatti già molto vicino: ecco tutti i nomi<<<