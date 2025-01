Juventus, me ne vado: “Al 99% sta per dire addio” / Calciomercato

Calciomercato Juventus: il borsino aggiornato delle cessioni

La Juventus vuole costruire qualcosa di molto importante in sede di calciomercato. Questo oramai lo hanno capito pure i sassi. Il punto è: da dove partire? Secondo quello che sappiamo noi, Giuntoli ha le idee molto chiare rispetto alle prossime mosse da portare a termine. E lo diciamo nella misura in cui molte di queste sono già presenti sull’agenda della dirigenza bianconera. Che – in effetti – non sembra avere remore nel voler spendere soldi. Non è quello il problema. Ci saranno anche delle cessioni a dare una mano sotto il punto di vista economico e va detto anche che l’addio di questo o quel calciatore, contribuirà a fare spazio all’interno della rosa. Ed è proprio parlando di calciomercato che oggi vogliamo affrontare un tema diverso. Ossia quello legato alle possibili cessioni che la Juventus potrebbe portare a termine in vista del prossimo anno. E dunque, della prossima estate.

Stando alle nostre informazioni, in effetti, sono diversi i calciatori che potrebbero finire nel mirino di altri club. Alcuni di questi sono già oggi al passo d'addio mentre altri potrebbero finire sulla lista delle cessioni nel breve volgere di qualche mese. Noi proviamo ad anticipare i tempi. E dunque, tentiamo oggi di stabilire il borsino delle cessioni mettendo in fila tutti i nomi dei calciatori che potrebbero dire addio alla Juventus.