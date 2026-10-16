La Juventus non avrebbe ancora accantonato l'idea Bernardo Silva. Il centrocampista portoghese, arrivato in estate al Real Madrid a parametro zero dopo l'esperienza al Manchester City, continua infatti ad essere seguito con attenzione dal club bianconero. Secondo quanto riportato da diversi media spagnoli, la Juve potrebbe provare a fare un tentativo già nel mercato di gennaio, soprattutto considerando lo scarso minutaggio raccolto dal giocatore in questo primo scorcio di stagione. Bernardo Silva, fin qui, non è riuscito a trovare grande continuità nell'undici titolare dei Blancos e la sua situazione avrebbe inevitabilmente attirato l'attenzione di diversi club.

Juve su Bernardo Silva: il portoghese vuole giocarsi le sue carte al Real Madrid

Un eventuale assalto della Juventus, però, si preannuncia tutt'altro che semplice., almeno per il momento, non sembrerebbe intenzionato a lasciare Madrid a stagione in corso. Il portoghese, legato al Real da un contratto fino al, sarebbe deciso a conquistarsi maggiore spazio alla corte di. Il giocatore avrebbe inoltre dato la propria disponibilità ad essere utilizzato in più ruoli pur di ritagliarsi maggiore continuità. Una posizione che complica inevitabilmente i piani della Juventus. I bianconeri restano alla finestra, ma convincere Bernardo Silva a cambiare squadra già a gennaio potrebbe rivelarsi particolarmente difficile.