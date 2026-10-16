La Juventus continua a tenere d'occhio Bernardo Silva, centrocampista portoghese classe 1994 attualmente al Real Madrid.
La Juventus non avrebbe ancora accantonato l'idea Bernardo Silva. Il centrocampista portoghese, arrivato in estate al Real Madrid a parametro zero dopo l'esperienza al Manchester City, continua infatti ad essere seguito con attenzione dal club bianconero. Secondo quanto riportato da diversi media spagnoli, la Juve potrebbe provare a fare un tentativo già nel mercato di gennaio, soprattutto considerando lo scarso minutaggio raccolto dal giocatore in questo primo scorcio di stagione. Bernardo Silva, fin qui, non è riuscito a trovare grande continuità nell'undici titolare dei Blancos e la sua situazione avrebbe inevitabilmente attirato l'attenzione di diversi club.
Juve su Bernardo Silva: il portoghese vuole giocarsi le sue carte al Real MadridUn eventuale assalto della Juventus, però, si preannuncia tutt'altro che semplice. Bernardo Silva, almeno per il momento, non sembrerebbe intenzionato a lasciare Madrid a stagione in corso. Il portoghese, legato al Real da un contratto fino al giugno 2028, sarebbe deciso a conquistarsi maggiore spazio alla corte di Mourinho. Il giocatore avrebbe inoltre dato la propria disponibilità ad essere utilizzato in più ruoli pur di ritagliarsi maggiore continuità. Una posizione che complica inevitabilmente i piani della Juventus. I bianconeri restano alla finestra, ma convincere Bernardo Silva a cambiare squadra già a gennaio potrebbe rivelarsi particolarmente difficile.
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