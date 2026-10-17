Alla vigilia della sfida tra Juventus e Lazio, Gennaro Gattuso ha presentato la partita dell'Allianz Stadium, soffermandosi sulle qualità dei bianconeri e sugli aspetti che la sua squadra dovrà migliorare. Ecco le parole dell'allenatore biancoceleste.

Gattuso: “Ce la giocheremo senza timore”

“Domani è la settima giornata, andremo a Torino con la consapevolezza che giocheremo contro una grande squadra, che ha raccolto poco. Sulla carta sono più forti di noi, ma ce la giocheremo con consapevolezza, senza timore. Dobbiamo migliorare, ma non deve esserci paura”.

Le caratteristiche dei bianconeri

“Affrontiamo una squadra che ha cambiato tanto, può giocare a 2, 3, 4. È una squadra fisica, ha velocità sugli esterni. Serve tanto coraggio contro i bianconeri. Dobbiamo fare quel che sappiamo fare, partire forti, essere intensi. La Juventus rimane una buona squadra”.

I problemi da risolvere in casa Lazio

“Abbiamo alzato il minutaggio per stare in campo, si può migliorare su questo e aumentare i giri. È una squadra che lavora sempre, con grande partecipazione. Poi vedi tantissime partite che, giocando a campo aperto, possono emergere delle difficoltà. Ho rivisto la partita con il Monza, il problema è che certe volte ci addormentiamo, eravamo 5 contro due di loro, davamo la palla e la possibilità di farli salire; da questo punto di vista si deve migliorare”.