La Juventus prepara la sfida contro la Lazio e Luciano Spalletti valuta le ultime scelte di formazione. Tra i giocatori che potrebbero ritagliarsi uno spazio dal primo minuto c'è Edon Zhegrova, esterno kosovaro che rappresenta un'alternativa interessante per aumentare imprevedibilità e qualità nell'uno contro uno.

Zhegrova può avere una chance contro la Lazio

La possibile presenza di Zhegrova nell'undici iniziale si lega anche alla gestione delle energie dopo la trasferta europea contro il Celta Vigo. Francisco Conceição potrebbe infatti lasciare spazio al compagno, con la possibilità di entrare a gara in corso e sfruttare gli spazi nel secondo tempo.

Il kosovaro non è ancora partito titolare in questa stagione, ma le sue caratteristiche possono offrire alla Juventus una soluzione differente: accelerazioni, dribbling e capacità di puntare direttamente il difensore avversario. Qualità che potrebbero rivelarsi utili contro una Lazio reduce da un ottimo avvio di campionato.

Spalletti cerca nuove risposte sulle fasce

La scelta definitiva dipenderà dalle valutazioni dell'allenatore e dalle condizioni dei giocatori alla vigilia. La Juventus ha bisogno di ritrovare continuità in Serie A dopo il pareggio contro il Cagliari e vuole sfruttare l'entusiasmo della vittoria europea per affrontare con fiducia il big match.

Zhegrova rappresenta quindi una delle possibili novità, ma non l'unica: il recupero di Jeremie Boga e Zeki Celik amplia le alternative a disposizione dello staff. Le ultime indicazioni prima della partita chiariranno se Spalletti deciderà di puntare subito sull'esterno kosovaro o di utilizzarlo come arma a gara in corso.