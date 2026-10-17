La vittoria contro il Celta Vigo non ha cancellato ogni questione in casa Juventus. A far discutere è stata soprattutto la reazione di Francisco Conceiçao al momento della sostituzione, episodio che ha attirato l'attenzione dopo il successo europeo. Luciano Spalletti ha ribadito l'importanza del comportamento in campo e del rispetto delle esigenze della squadra, mentre il portoghese è chiamato a trasformare la delusione in una risposta concreta sul terreno di gioco.

Conceiçao, chiarimento dopo la sostituzione

Come riportato dal Corriere dello Sport, al rientro a Torino ci sarebbe stato un confronto tra le parti, con il coinvolgimento anche di Carnevali. La vicenda sarebbe stata affrontata rapidamente, con l'obiettivo di superare l'episodio senza alimentare ulteriori tensioni.

Per Conceiçao, il momento è importante anche sul piano sportivo. L'esterno vuole ritagliarsi un ruolo sempre più centrale nella Juventus, ma la concorrenza e le richieste tattiche di Spalletti impongono continuità e attenzione in ogni fase della partita.

La risposta attesa contro la Lazio

La sfida di domenica sera contro la Lazio rappresenta un'occasione per voltare pagina. La Juventus ha bisogno di dare seguito alla vittoria europea e di trovare maggiore continuità in campionato, dopo il pareggio contro il Cagliari.

Conceiçao può offrire velocità, dribbling e imprevedibilità negli ultimi metri, caratteristiche utili per scardinare le difese avversarie. La risposta più importante, però, dovrà arrivare dalla prestazione: per Spalletti contano il contributo alla squadra e la capacità di mettere le qualità individuali al servizio del collettivo.