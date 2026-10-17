La vittoria contro il Celta Vigo in Europa League ha riportato fiducia in casa Juventus, ma adesso l'obiettivo è ritrovare continuità anche in campionato. Domenica 18 ottobre, alle 20:45, i bianconeri ospiteranno la Lazio all'Allianz Stadium e Luciano Spalletti sta valutando diverse soluzioni per affrontare la gara. Tra le possibilità c'è anche quella di schierare contemporaneamente Randal Kolo Muani e Nick Woltemade dal primo minuto, un'opzione che potrebbe modificare gli equilibri dell'attacco.

Juventus, l'ipotesi della doppia punta

Secondo quanto riportato da Tuttosport, gli impegni ravvicinati spingono Spalletti a riflettere sulle rotazioni e sulla gestione delle energie. La possibilità di affidarsi a due centravanti permetterebbe di sfruttare le caratteristiche dei due attaccanti, cercando una maggiore presenza negli ultimi metri.

Contro il Celta Vigo, entrambi sono riusciti a lasciare il segno: Woltemade ha trovato la rete, mentre Kolo Muani ha deciso la partita nel finale. Un segnale incoraggiante per il tecnico, che potrebbe valutare la loro convivenza anche in una sfida delicata come quella contro la Lazio.

Spalletti cerca la formula giusta per battere la Lazio

La doppia punta resta un'opzione da valutare, non una scelta già definita. Il tecnico bianconero dovrà capire come affiancare i due attaccanti senza togliere equilibrio alla squadra e garantendo il giusto supporto alla fase difensiva.

La Juventus vuole dare seguito al successo europeo dopo il pareggio in campionato contro il Cagliari. Davanti al proprio pubblico, i bianconeri cercano una prestazione convincente e tre punti importanti: la gestione delle rotazioni e le scelte offensive di Spalletti potrebbero rivelarsi decisive.