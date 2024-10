Calciomercato Juventus | Bargiggia svela il prossimo colpo: "Arriverà..."

Il noto giornalista ha fatto il punto della situazione su quello che potrebbe succedere rispetto al calciomercato della Juventus

Juventus all’opera in sede di calciomercato. In questi giorni ve lo stiamo dicendo spesso e la ragione è che tutte le indiscrezioni che abbiamo raccolto confermano proprio il fatto che Giuntoli sembra essere assolutamente deciso nel voler pianificare al meglio quelle che portebbero essere le prossime mosse, le prossime trattative. Ecco la ragione per cui tra le varie questioni che sono presenti sul tavolo della dirigenza bianconera ci sono i possibili acquisti e le possibili cessioni su cui lavorare nel prossimo futuro. Quando le trattative apriranno in maniera ufficiale. Ecco, questo è sicuramente un aspetto di cui vogliamo parlare e che è stato affrontato dal noto giornalista Paolo Bargiggia che su TVPlay ha svelato quello che potrebbe essere il prossimo colpo in casa Juve.

Il calciomercato della Juve secondo Bargiggia

Facendo il punto della situazione sulle prossime mosse, Bargiggia non ha avuto troppi dubbi: “Secondo me la Juventus proverà a prendere un difensore. L’idea sarebbe quella di chiudere per un giocatore che possa arrivare in prestito con una parte dello stipendio pagata dal club da cui arriva il calciatore stesso. Skriniar? Bisognerà vedere se il PSG sarà disposto o meno a pagare una parte consisente dell’ingaggio. Detto questo, alla Juventus piacciono sempre Kiwior e Lukeba“. Insomma, a quanto pare la Juventus andrà a colpire in difesa. Nel mese di gennaio, dovrebbe arrivare da lì il primo grande colpo per Thiago Motta. Anche se – nel frattempo – nelle idee della Juve ci sarebbe anche qualcos’altro di clamorosamente grosso <<<